القاهرة الإخبارية: وصول الدفعة الثانية من الجنود المصريين المحتجزين بالسودان خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الدفعة الثانية من الجنود المصريين المحتجزين في السودان ستصل خلال ساعات، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى إلى القاهرة.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في وقت سابق بوصول الدفعة الأولى من الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكدت مليشيا الدعم السريع في السودان، نقل الجنود المصريين من مطار مروي الدولي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أنّ الجنود المصريون بخير ويتلقون الرعاية، وذلك حسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأطلق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، نداءً إنسانيا لوقف إطلاق النار في السودان خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واعتبر أبو الغيط أنه من دواعي الحزن أن يحل عيدُ الفطر المبارك على أهلنا في السودان، وهم مروعون في بيوتهم، خائفون على حياتهم، وفيهم المريض والطفل والمُسن.. بينما يتواصل القتال في المدن والشوارع، ويتطاير الرصاصُ وتتساقط القذائف على نحوٍ يؤدي إلى سقوط الضحايا من المدنيين، أو إلى زيادة معاناة السكان لما يفوق الاحتمال.

وناشد أمين جامعة الدول العربية كافة الأطراف فى السودان، في القوات المسلحة والدعم السريع، أن يُعلنوا وقفاً لإطلاق النار في أيام العيد وبما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس وبالتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة، مستحلفا إياهم "باسم العروبة والإسلام والإنسانية".