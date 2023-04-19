شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والأسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد وعلى شعوبنا العربية والأسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال نقيب الإعلاميين: "نحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافع على العمل والكفاح من أجل مستقبل مشرق لوطننا الحبيب".

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن يوم العيد يمثل وسطية الدين ففية بهجة للنفس مع صفاء العقيدة، داعيا المولى -عز وجل- أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.