انت الان تتابع خبر أبو الغيط يدعو طرفي الصراع في السودان لوقف القتال خلال عيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو الغيط في بيان: "إنه من دواعي الحزن الشديد أن يحل عيد الفطر المبارك على أهلنا في السودان، وهم مروعون في بيوتهم، خائفون على حياتهم، وفيهم المريض والطفل والمُسن بينما يتواصل القتال في المدن والشوارع، ويتطاير الرصاص وتتساقط القذائف على نحو يؤدي إلى سقوط الضحايا من المدنيين، أو إلى زيادة معاناة السكان لما يفوق الاحتمال".وأضاف "إنني أناشد الأخوة في السودان في القوات المسلحة والدعم السريع أن يعلنوا وقفا لإطلاق النار في أيام العيد بما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس وبالتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة".

وصرح أمين عام الجامعة العربية: "لدي أمل كبير أن تلقى دعوتي للهدنة خلال العيد آذانا صاغية".

