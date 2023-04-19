انت الان تتابع خبر روسيا تحذر كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بأسلحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وفّرت كوريا الجنوبية الحليفة للولايات المتحدة، مساعدات إنسانية وغير قاتلة لكييف، واستبعدت تزويدها بالأسلحة على غرار ما تقوم به العديد من الدول الغربية.وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول, إنه "إذا واجهنا وضعاً لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه، مثل هجوم واسع النطاق على المدنيين، سيكون من الصعب علينا أن نصر على الاكتفاء (بتوفير) دعم إنساني أو مادي".

ورأى الكرملين أن "أي مساعدة تسليحية ستعني انخراطا غير مباشر في النزاع".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "اتخذت سيئول للأسف موقفاً غير ودّي".

وأضاف: "بدء عمليات التزويد بالسلاح سيعني بشكل غير مباشر مستوى معيناً من الانخراط في هذا النزاع".

وردّ الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف على تصريحات يون، محذّراً من أن "موسكو قد تقوم بتزويد بيونغ يانغ، العدو اللدود لسيئول، بالأسلحة".

وسأل ميدفيديف "عما سيكون عليه موقف سكان هذا البلد (كوريا الجنوبية) عندما يرون أحدث الأسلحة الروسية بحوزة أقرب جيرانهم، شركاؤنا في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".