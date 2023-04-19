بثلاثية.. الزوراء يهزم نوروز في الممتاز

وجاءت أهداف الزوراء عبر مراد محمد في الدقيقة 55، ولؤي العاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل علي يوسف الهدف الثالث في الدقيقة 66.

أما هدف نوروز فقد جاء في الدقيقة 86 عبر اللاعب محمد سامي.



وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 32 في المركز العاشر.