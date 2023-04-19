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بثلاثية.. الزوراء يهزم نوروز في الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453723-638175131848575460.jpg

2023-04-19 | 16:58

بثلاثية.. الزوراء يهزم نوروز في الممتاز

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تغلب فريق نادي الزوراء على فريق نوروز، بثلاثة أهداف مقابل هدف وأحد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز.
وجاءت أهداف الزوراء عبر مراد محمد في الدقيقة 55، ولؤي العاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل علي يوسف الهدف الثالث في الدقيقة 66.

أما هدف نوروز فقد جاء في الدقيقة 86 عبر اللاعب محمد سامي.


وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 32 في المركز العاشر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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