انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تحصي عدد القتلى والمصابين خلال الاشتباكات في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غيبريسوس: "300 قتيل وأكثر من 2600 جريح منذ اندلاع الاشتباكات في السودان".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أبلغت، في وقت سابق من اليوم، عن مقتل 270 شخصاً.

إلى هذا، سيطرت قوات الجيش السوداني على قاعدة "مروي" العسكرية الواقعة في مطار مروي شمال العاصمة السودانية الخرطوم، حسب ما أفاد مراسل "العربية".



وأضاف مراسلنا أن قوات الجيش سيطرت على القاعدة بالكامل، وهي القاعدة التي كانت قوات "الدعم السريع" قد سيطرت عليها في وقت سابق.

وأظهرت اللقطات برج المراقبة في المطار ونوافذه مكسورة. وقد لحقت أضرار بعدد من الطائرات المدنية والعسكرية جراء القتال، كما لحقت أضرار كبيرة بإحدى حظائر الطائرات في المطار.

يذكر أن الأوضاع في السودان تدهورت مؤخراً، عقب الخلافات السياسية بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس أيضاً مجلس السيادة (الهيئة الحاكمة في البلاد)، ونائبه في المجلس قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي).

