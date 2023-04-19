خطوات غريبة للسيتي تجاه هالاند.. ما شأن مدريد؟

وارتبط اسم هالاند، بالانتقال لصفوف ريال مدريد في صيف 2024، من أجل خلافة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ويمتد عقد هالاند مع المان سيتي، حتى صيف 2027 مع شرط جزائي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، ويحق تفعيله عقب نهاية الموسم المقبل.



وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن مانشستر سيتي يستعد لبدء التفاوض مع هالاند، بشأن توقيع عقد جديد لا يحتوي على شرط جزائي.

وكان هالاند قد ربط مصيره في مانشستر سيتي، بمستقبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والذي جدد عقده مؤخرا حتى صيف 2025.

وانضم هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي، مطلع الموسم الجاري، قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو.

