تحرك عاجل من الخارجية المصرية لوقف إطلاق النار في السودان

الشارقة - اميمة ياسر - أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء مع وزير خارجية تشاد "محمد صالح النضيف" بشأن تطورات الوضع في السودان.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الإتصال شهد تبادل الطرفين وجهات النظر حول تطورات الازمة، حيث اتفقا بشأن ضرورة العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، بما يضع حداً للخسائر في الأرواح والممتلكات، ويحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري شدد على أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي.

كما تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية المملكة المتحدة "جميس" كليفرلى" بشأن تطورات الأزمة في السودان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير البريطاني أعرب عن قلق بلاده البالغ من تطورات الأحداث في ظل ما تشير إليه كافة المؤشرات من تدهور كبير للأوضاع الأمنية، طالباً التعرف على تقييم الوزير سامح شكري لمجريات الأزمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكرى قام باستعراض محصلة الاتصالات والتقييم المصري للوضع الراهن في السودان بشكل مفصل، منوهاً بأهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت، كما شدد الوزير شكري على ضرورة التحدث مع الطرفين المتنازعين للاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري أكد أيضاً على ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي، وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يؤجج الصراع بالإضافة إلى أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لإحتواء الأزمة. وقد اتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة جهود احتواء الأزمة.