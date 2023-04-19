برلمانيون: مصر تتبنى رؤى ثابتة مع قضايا الإقليم ترتكز على عدم التدخل

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القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تطورات الأزمة فى السودان.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن حديث الرئيس يؤكد تمسك مصر بموقفها الثابت المتوازن تجاه أى قضية من القضايا الإقليمية وحرصها على مصلحة الشعوب وحقهم فى العيش بحياة هادئة بعيدة عن أجواء الصراعات والحروب.

وأكدت الهريدى، أن الرئيس كان حريصا على إعلان موقف الدولة المصرية تجاه الأزمة فى السودان، وهو عدم التدخل فى أى شأن داخلى لأى دولة، مشيرة إلى أن وجود القوات المصرية فى السودان بهدف التدريبات فقط وهو ما أكده الرئيس السيسى خلال الاجتماع، بجانب وقوف مصر بشكل محايد ولا تدعم طرف على حساب الآخر، مما يعكس تأكيد الرؤية المصرية تجاه الأزمة وموقفها الحاسم والمتوازن والمحايد.

ولفتت إلى أن القيادة السياسية تضع أبناءها من رجال وجنود القوات المسلحة نصب أعينها وتواصل اتصالاتها المكثفة من أجل تأمين جنودها هناك حتى عودتهم أرض الوطن، والتأكد من سلامتهم، وهو ما أكده الرئيس على ضرورة أمن وسلامة قواتنا في السودان وان الدولة تواصل اتصالاتها لتأكيد أمن القوات المصرية بالسودان، مطالبة بضرورة الحفاظ على عدم تصعيد الموقف فى السودان، والجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة.

ويشير النائب محمد عريبى، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتباحث حول الأزمة القائمة فى دولة السودان الشقيق، كان حريصا على إعلان الموقف المصرى تجاه الأزمة والتأكيد على أن مصر لن تنحاز لأى طرف من الأطراف على حساب الطرف الآخر، وأن القوات المسلحة المصرية المتواجدة على الأراضى السودانية متواجدة بهدف التدريبات فقط .

وأكد النائب محمد عريبي، أن دعوة الرئيس السيسي لحقن الدماء في السودان، واللجوء لمائدة المفاوضات يعد الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، دون الاستعانة بأى تدخل خارجى، والحفاظ على عدم تصعيد الأزمة أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى دائما ما يؤكد على الموقف المصرى الثابت والمتوازن تجاه أى أزمة من الأزمات التى تحدث سواء فى الأقليم، أو المنطقة، أو فى العالم، والتأكيد على سيادة كل دولة وحريتها فى اختيار طريقة إدارة شئونها الداخلية دون وصايا خارجية.

ولفت عريبي إلى أن السياسة المصرية تجاه مختلف القضايا تتسم بالتوازن والدفاع عن شرعية كل دولة، والتأكيد على عدم التدخل فى الشئون الداخلية، حفاظا على استقرار الشعوب، مع الاستعداد المصرى التام للمساهمة فى حل الأزمة والوساطة لتهدئة الأوضاع فى السودان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لن تتوانى لحظة في متابعة قواتها المسلحة المتواجدة على أى أرض خارجية، وتضعهم نصب أعينها، وعلى تواصل مستمر مع الجانب السودانى لتأمين وصول جنود القوات المسلحة المصرية الموجودة فى السودان فى سلام وأمان إلى أرض الوطن .