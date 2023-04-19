روسيا تسيطر على 90 % من باخموت الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤول محلي موال لروسيا في دونيتسك أن القوات الروسية تسيطر على نحو 90 في المئة من مدينة باخموت، فيما أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء أنها تسلمت أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي.

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وقال مستشار القائم بأعمال دونيتسك، يان غاغين، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية تسيطر على حوالي 90 بالمئة من باخموت، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وقال غاغين، على قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك (باخموت)، هذه

مسألة وقت. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90 بالمئة من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة مدفعيتنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية المهاجمة تمكنت من السيطرة على 3 أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من باخموت على محور دونيتسك.