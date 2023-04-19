نتائج مثمرة خلال زيارة وزير الدفاع الصيني لروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الأربعاء إن بكين وموسكو توصلتا إلى توافق حول العديد من القضايا وحققتا نتائج مثمرة خلال زيارة وزير الدفاع الصيني لي شانج فو لروسيا التي اختتمت اليوم.

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وأضاف تان: "في الفترة من 16 إلى 19 أبريل، وزير الدفاع الوطني لي شانج فو إلى روسيا للقيام بزيارة رسمية. وعقد اجتماعات ومحادثات صادقة وودية مع كبار مسؤولي الدولة والمسؤولين العسكريين. وتوصل الجانبان إلى توافق حول العديد من القضايا وحققا نتائج مثمرة.

وبحسب تان، تعكس زيارة لي شانج فو الاتجاه الاستراتيجي للدبلوماسية بين رئيسي الدولتين، وتعميق الثقة المتبادلة بين البلدين، فضلا عن استقلال التعاون بين القوات المسلحة الصينية والروسية، وفقا لصحيفة /ساوث تشاينا مورنينج بوست/ الصينية.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين الصيني والروسي عمقا التعاون العملي، وعززا العلاقات الاستراتيجية بين جيشي البلدين، كما ناقشا تنفيذ المبادرات العالمية في مجال الأمن وضمان السلام في العالم.