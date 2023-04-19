نقل الرعايا المصريين من مطار مروي إلى الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع قوات الجيش السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

وطمأنت قوات الدعم السريع أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد.

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كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن مصر تجري اتصالات بكل الأطراف السودانية من أجل وقف القتال.

وأضاف السيسي، في كلمة أدلى بها بعد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقد مساء يوم الإثنين، برئاسته: مستعدون للوساطة بين الأطراف السودانية

لحقن دماء السودانيين، مؤكدا: أجرينا اتصالات بالأمم المتحدة لبحث استعادة الهدوء في السودان، داعيا للحوار بين الأطراف السودانية.

وتابع: لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى وما يحدث في السودان شأن داخلي.

وأكد السيسي أنه ليس من مصلحة السودان حدوث اقتتال داخلي.

وأشار السيسي إلى أن القوات المصرية كانت موجودة بالسودان للتدريب مع أشقائها وليس لدعم أي طرف ضد آخر، مشددا على ضرورة حماية أمن وسلامة قوات مصر الموجودة في السودان.