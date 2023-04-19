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ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا بالفلبين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أن حصيلة الحالات النشطة بفيروس المستجد (كوفيد-19) في البلاد ارتفعت إلى أكثر من 10 آلاف حالة، بالإضافة إلى أنه تم تسجيل 287 حالة إصابة جديدة.

 

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وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - بأن عدد الحالات النشطة بلغ 10 آلاف و263 حالة.

 

وعقب ثلاثة أعوام من إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا جائحة، سجلت الفلبين 4 ملايين و86 ألفا و620 حالة حيث تم تسجيل أول إصابة مؤكدة في البلاد في 30 يناير عام 2020، وتعافى 98% من المصابين، في حين توفي 66 ألفا و443 شخصا جراء الإصابة بالفيروس.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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