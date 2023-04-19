الصين تسعى لتعزيز وارداتها من الذرة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم الصين، أكبر مستورد للذرة، شراء المزيد من الحبوب من أوكرانيا، حتى في ظل تعزيز بكين لعلاقتها الاستراتيجية مع روسيا.

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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن نحو 1.5 مليون طن من الذرة غادرت الموانئ الأوكرانية في طريقها للصين وفقا لمبادرة الحبوب في البحر الأسود التي تم إقرارها في مارس الماضي ومستمر العمل بها خلال الشهر الجاري، وفقا لبيانات من مركز التنسيق المشترك للمبادرة.

وبهذا يبلغ إجمالي الذرة التي تم شحنها للصين منذ بداية العام أكثر

من 3 ملايين طن.

وتعد الصين المقصد الرئيسي لصادرات المحاصيل من أوكرانيا منذ أن أدى الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، لإقامة ممر آمن في البحر الأسود العام الماضي، وذلك في ظل تعزيز الصين لعلاقتها مع روسيا.

وغادر 6.5 ملايين طن في طريقها إلى الصين منذ أغسطس الماضي.

وهذا يمثل خمس صادرات الحبوب إلى جميع الدول وفقا للمبادرة