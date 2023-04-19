انت الان تتابع خبر وزير الدفاع الأمريكي: أمل ان تنضم السويد الى الناتو قبل هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوستن خلال اجتماع مشترك في ستوكهولم مع نظيره السويدي، بول جونسون، قائلا: "اعتمدنا فنلندا مؤخرا في الحلف بصفتها العضو الـ 31، ونتوقع أن نقبل السويد باعتبارها العضو الـ 32، ولنكن واضحين، نتوقع أن يحدث هذا قبل القمة المقبلة في تموز".وأصبحت فنلندا يوم الثلاثاء الـ 4 من نيسان الجاري، رسميا العضو الحادي والثلاثين في حلف الناتو، عقب تسليمها لوثيقة انضمامها للحلف.

حيث سلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد التوقيع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.