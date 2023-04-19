انت الان تتابع خبر ضبط 4 متهمين بتنظيم معاملات صرف وهمية بمستشفى في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "مُحقّـقي شعبة التحرّي والضبط والفريق الميدانيّ في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُستشفى البتول التعليميِّ، تمكَّنت من ضبط أربعة مُتَّـهمين، هم أعضاء لجنتي المشتريات والفحص والاستلام في المستشفى؛ إثر قيام لجنة المُشتريات بتمشية معاملات صرفٍ وهميَّـةٍ خاصَّةٍ بإعاشة الأطباء والمرضى الراقدين في المستشفى".وأضافت إنَّ "أعضاء لجنة الفحص والاستلام قاموا بتوقيع محاضر استلامٍ وهميَّةٍ لموادّ غير مُجهَّزةٍ للمُستشفى، مُوضحةً أنَّه "تمَّ ضبط ثلاث معاملات صرفٍ مع أختامٍ وهميَّـةٍ ودفاتر وصولاتٍ فارغةٍ تعود لمجموعةٍ من المحلات".

وفي كركوك، "قام فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة بضبط أحد الأشخاص في القاطع البلديّ الثاني بالمُدينة؛ على خلفيَّـة قيامه ببيع استمارات تمليك الدور للمُواطـنين حـسب قـرار مجـلس الـوزراء الـمُرقَّم (320 لسنة 2022) بأسعار مبالغ فيها، على الرغم من التعليمات تنصُّ على توزيع تلك الاستمارات مجاناً".

وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الــ(5) على قضاة التحقيق المُختصِّين في ديالى وكركوك؛ لاتخـاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسـبة".

