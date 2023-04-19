إبراهيم أبو كيلة:"المتحدة أنتجت دراما هادفة تناسب عادات وقيم مجتمعنا"

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم أبو كيلة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت "لمة الأسرة المصرية" أمام الشاشة الصغيرة مرة أخرى، وقدمت نموذجاً يحتذى به هذا العام فيما يتعلق بدراما رمضان بعيدا عن الإسفاف والابتذال .

وأكد النائب إبراهيم أبو كيلة، أن الشركة المتحدة اتجهت لإنتاج مسلسلات هادفة ترسخ لقيم المجتمع المصرى، كما قدمت مجموعة متميزة من المسلسلات الإجتماعية، الدينية، والتاريخية، وهو الأمر الذى طالبنا به كثيرًا خاصة فى دراما رمضان التى ينتظرها المشاهد المصرى والعربى بشغف .

وأضاف أبو كيلة: "الفن إحدى قوى مصر الناعمة، ونحن بحاجة شديدة إلى تقديم فن هادف يبنى مجتمعا وينشر الوعى بين المواطنين، لا يفوتنا فيه أن نقدم موسما درامياً رمضانيا يبتعد عن الابتذال والعنف والبلطجة، ويقدم محتوى آمنا وهادفا يفيد الأسرة المصرية ولا يخل بقيمنا المجتمعية".

وقال عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة قامت بجهود كبيرة حتى تُخرج مسلسلات رمضان هذا العام بهذه الصورة التي تتماشى مع عادات وقيم مجتمعنا المصرى، ولم تسلط الضوء على بعض الظواهر السلبية ، كما كان الحال فى الوقت السابق، وهو الأمر الذى لاقى استحسان الجمهور المصرى والعربى مع بداية شهر رمضان الكريم هذا العام.

وأوضح أن الشركة المتحدة أنتجت مسلسلات تتميز بالتنوع والثراء الفكرى والموضوعات المتنوعة، وهذا خير دليل على المحتوى الهادف، وأيضا لم تنسى إنتاج مسلسلات للأطفال هادفة، كما بثت عبر شاشاتها برامج دينية ومجتمعية هادفة، موجها كل الشكر والتحية على القائمين على إدارة الشركة المتحدة.