مطارات أبوظبي تتوقع عبور 500 ألف مسافر خلال عطلة عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - توقعت مطارات أبوظبي، اليوم الأربعاء، تزايد حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي "AUH" خلال عطلة عيد الفطر نظرا لتزايد حركة السفر.

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وقالت مطارات أبوظبي، في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنها تتوقع أن يعبر 500 ألف مسافر من مطار أبوظبي

الدولي خلال الفترة من 15 إلى 23 أبريل الجاري، على متن 2800 رحلة متجهة إلى 105 وجهات في 57 دولة.

ودعت مطارات أبوظبي المسافرين لاتباع بعض النصائح لضمان رحلة سلسة ومريحة خلال عطلة العيد.