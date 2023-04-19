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إقامة صلاة عيد الفطر في 562 مسجدًا بمكة المكرمة

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ياسر رشاد - القاهرة -  

 أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام في 562 مسجدا وجامعا بمكة المكرمة لخدمة الزوار والمعتمرين.

 

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وذكرت الوزارة حسبما نقلت قناة "السعودية" الإخبارية - أن هذا القرار جاء في إطار جهود المملكة العربية السعودية المبذولة للتيسير على المواطنين.

وكلفت الوزارة أكثر من 6000

مراقب ومراقبة لمتابعة الجوامع ومصليات العيد للوقوف على جاهزيتها ومتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين في حال رصد أي ملاحظات في الخدمات المقدمة لبيوت الله إلى التواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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