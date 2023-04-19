شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية وأميركا تؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن،، على أهمية وقف التصعيد العسكري وإنهاء العنف، وتهدئة التوترات في السودان.



وشدد الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن امس على ضرورة حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.



وناقش الوزيران مجموعة من الموضوعات وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.