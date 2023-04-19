شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، جاء نصها كالتالي:

يسرني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأرق التهاني والأمنيات بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر بالأمن والاستقرار، وأن يحقق على يديكم مزيدًا من التنمية والرخاء والازدهار في ظل قيادة فخامتكم الحكيمة.

حفظكم الله، وحفظ الله مصر بكم، وبارك جهودكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم.