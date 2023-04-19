الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: الموقف العام مستقر

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، إن الموقف العام مستقر وبدأنا المرحلة الثانية فجرا لتأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أمس الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع أكدت موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.