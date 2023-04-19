انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: عدد سكان الهند سيتجاوز تعداد الصين بمنتصف 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إذ قدرت البيانات الديموغرافية الصادرة، اليوم الأربعاء، عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عدد سكان الهند بـ 1.4286 مليار مقارنة بـ 1.4257 مليار للصين.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة، حيث يقدر عدد سكانها بـ 340 مليون نسمة، وفقًا لبيانات من تقرير حالة سكان العالم لعام 2023 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.



ويشير التقرير إلى أن ثماني دول ستشكل نصف النمو المتوقع لسكان العالم بحلول عام 2050: جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.

تعكس البيانات المعلومات المتاحة اعتبارًا من شباط 2023، وفقًا للتقرير.

فيما توقع خبراء السكان باستخدام بيانات سابقة للأمم المتحدة أن الهند ستتجاوز الصين هذا الشهر، لكن أحدث تقرير صادر عن الهيئة العالمية لم يحدد موعدا للتغيير.

وقال مسؤولو السكان في الأمم المتحدة إنه لم يكن من الممكن تحديد موعد بسبب "عدم اليقين" بشأن البيانات الواردة من الهند والصين، خاصة وأن آخر إحصاء سكاني أجري في الهند في عام 2011 والتعداد التالي المقرر إجراؤه في عام 2021 قد تأخر بسبب جائحة كورونا.

على الرغم من أن الهند والصين يمثلان أكثر من ثلث سكان العالم المقدر بنحو eight.045 مليار نسمة، فإن النمو السكاني للعملاقين الآسيويين قد تباطأ ، بمعدل أسرع بكثير في الصين منه في الهند.

وفي العام الماضي، انخفض عدد سكان الصين لأول مرة منذ ستة عقود، وهي نقطة تحول تاريخية من المتوقع أن تمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في عدد مواطنيها مع تداعيات عميقة على اقتصادها والعالم.

وبلغ متوسط النمو السكاني السنوي في الهند 1.2٪ منذ عام 2011، انخفاضًا من 1.7٪ في السنوات العشر السابقة ، وفقًا لبيانات حكومية.

وقالت أندريا ووجنار، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الهند، في بيان: "تشير نتائج المسح الهندي إلى أن المخاوف العامة قد تسربت إلى كثير من عامة الناس".

ومع ذلك، لا ينبغي أن تثير أعداد السكان القلق أو تثير القلق. وبدلاً من ذلك، يجب أن يُنظر إليهم على أنهم رمز للتقدم والتنمية والتطلعات إذا تم احترام الحقوق والخيارات الفردية.

وقالت الأمم المتحدة إنه بدلاً من التركيز على تأثير النمو السكاني العالمي، يجب على العالم التركيز على الحقوق الإنجابية للمرأة لبناء "المرونة الديموغرافية".

وأقر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هناك قلقًا واسع النطاق بشأن حجم سكان العالم، والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته عند حوالي 10.4 مليار نسمة خلال الثمانينيات من القرن الماضي.

لكن صندوق الأمم المتحدة للسكان قال إن التركيز يجب أن ينصب على منح النساء مزيدًا من القوة للتحكم في وقت وكيفية إنجاب الأطفال.

وترد رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانم، على تسائل: هل يمكن للجميع ممارسة حقهم الإنساني الأساسي في اختيار عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات؟ بـ"لسوء الحظ ، فإن الإجابة هي لا".

وقالت، إن "44٪ ، أو ما يقرب من نصف النساء، غير قادرات على ممارسة الاستقلالية الجسدية، غير قادرات على اتخاذ خيارات بشأن وسائل منع الحمل، والرعاية الصحية، وما إذا كان يمكن ممارسة الجنس أو مع من، وفي جميع أنحاء العالم، ما يقرب من نصف جميع حالات الحمل غير مقصودة.

وقال كانم إن الدول ذات معدلات الخصوبة الأعلى تساهم بأقل قدر في الاحتباس الحراري وتعاني أكثر من غيرها من آثاره.

وجد صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقريره أن الرأي السائد هو أن عدد سكان العالم كبير للغاية.

لكنه قال إن ثلثي الناس يعيشون في بلدان ذات خصوبة منخفضة وإن كسر حاجز الثمانية مليارات “يجب أن يكون سببا للاحتفال”.

وقال التقرير "هذا معلم يمثل التقدم التاريخي للبشرية في الطب والعلوم والصحة والزراعة والتعليم... حان الوقت لنبذ الخوف جانبًا، والابتعاد عن الأهداف السكانية والتوجه نحو المرونة الديموغرافية – القدرة على التكيف مع التقلبات في معدلات النمو السكاني والخصوبة".

وتقع جميع البلدان ذات أعلى معدلات الخصوبة في إفريقيا: النيجر (6.7) وتشاد (6.1) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (6.1) والصومال (6.1) ومالي (5.eight) وجمهورية إفريقيا الوسطى (5.eight).

كانت المناطق ذات معدلات المواليد الأدنى هي هونغ كونغ (0.eight) ، وكوريا الجنوبية (0.9) ، وسنغافورة (1.0) ، وماكاو وسان مارينو (1.1) وأروبا والصين (1.2).

وقال رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان كانيم في مؤتمر صحفي إن "سكان العالم يعيدون تنظيم أنفسهم بسرعة".

وقالت إنه في حين أن عدد السكان الآن هو الأكبر على الإطلاق، فإن "متوسط معدل الخصوبة العالمي هو الأدنى في الذاكرة الحية.. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي لا تكبر فيها جميع البلدان".