شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تكشف عن استقرار الموقف العام فى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن استقرار الموقف العام فى البلاد، مؤكده أن القوات المسلحة بدأت فجر اليوم الثلاثاء فى المرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار.

في موجز التقرير اليومي الذي يصدر من مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة: "



- الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار.



- بداية المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم بالتزامن مع بقية المناطق تدريجيا.



- متابعتنا لمعلومات دقيقة بفصول عملية التآمر ومؤشرات قوية بتورط أطراف إقليمية ومحلية نفصح عنها في الوقت المناسب.



- هروب للمتمردين من مطار مروي ومحاولة القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة مما استدعى التعامل الحاسم بالقوات الجوية وتكبيدهم خسائر فادحة.



- استمرار أعمال التضييق على المواطنين وحرق سوق الخرطوم بحري وترويع للمواطنين بمناطق متفرقة داخل وخارج العاصمة وعمل ارتكازات في عدة مناطق للنهب".



وأضاف الموجز: "



- تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة إلا أن مليشيا التمرد لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم لمحيط القيادة والمطار والاعمال التي سبق ذكرها.



- تصدت قواتنا في الفرقة الخامسة لمحاولة اقتحام فاشلة غرب الأبيض وكبدت المليشيا المتمردة خسائر فادحة.