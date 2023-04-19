شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز ما حدث في السودان اليوم الأربعاء 18 أبريل 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد إعلان الهدنة الإنسانية في السودان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إعلان الجيش السوداني استعداده للحوار.



أبرز ما جاء اليوم في الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



أبرز ما قام به الجيش السوداني

أعلن الناطق باسم القوات الجيش السوداني، عبر الصفحة الرسمية علي الفيسبوك، أن الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار.

أضاف الناطق الرسمي، أن بداية المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم بالتزامن مع بقية المناطق تدريجيا

أكد متابعة لمعلومات دقيقة بفصول عملية التآمر ومؤشرات قوية بتورط أطراف اقليمية ومحلية نفصح عنها في الوقت المناسب.

مشيرًا إلى هروب للمتمردين من مطار مروي ومحاولة القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة مما استدعى التعامل الحاسم بالقوات الجوية وتكبدهم لخسائر فادحة.

مؤكدًا، على استمرار أعمال التضييق على المواطنين وحرق سوق الخرطوم بحري وترويع المواطنين بمناطق متفرقة داخل وخارج العاصمة وعمل ارتكازات في عدة مناطق للنهب، تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة ٢٤ ساعة للنواحي الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة إلا أن مليشيا التمرد لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم لمحيط القيادة والمطار والاعمال التي سبق ذكرها.

اختتم الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، لقد تصدت قواتنا في الفرقة الخامسة لمحاولة اقتحام فاشلة غرب الأبيض وكبدت المليشيا المتمردة خسائر فادحة.

ونحافظ على مستوى دقيق للقيادة والسيطرة على قواتنا وتوجيهاتها للمناطق والفرق بالاستمرار في استقبال كل من يبلغ بنفسه من عناصر التمرد تطبيقا لقرارات السيد القائد العام بالعفو العام وقبول الانضمام لصفوف القوات المسلحة.

بيان الدعم السريع

أعلنت قوات الدعم السريع، عبر الصفحة الرسمية علي الفيسبوك، قائلة:' مواصلة لخروقاتها منذ اندلاع المعارك السبت الماضي، لا تزال القوات المسلحة سادرة في غيها بارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك وخرق الهدنة المتفق عليها بوساطة دولية".



اضافت قوات الدعم السريع، رصدنا في أولى ساعات الهدنة المعلنة هجوم متفرق على قواتنا في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم في منطقتي القيادة العامة وشرق النيل.



واستكملت، عليه نعلن للمجتمع الدولي أن القوات الانقلابية ليس لديها عهد ولا أدنى مسؤولية تجاه المواطن السوداني.

اشارت إلى التزام قوات الدعم السريع أبدينا التزامنا الكامل للوساطة الامريكية والمجتمع الدولي والوسطاء بما تعهدنا عليه لأجل مرور المساعدات الإنسانية والطبية ووصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات.



اختتم بيان الدعم السريع، ندين هذا السلوك العدواني المخالف للقواعد الإنسانية للقوات الانقلابية المسنودة بكتائب الظل وقوى الظلام، في حرمان الشعب السوداني من التمتع بحقه في الحياة وتلقي العلاج.

الهدنة الإنسانية

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالوساطة بين الأطراف السودانية من أجل تقديم هدنة إنسانية لمدة ٢٤ ساعة وافق الطرفين علي ذلك.