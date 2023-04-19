“الأمير فيصل بن فرحان” يتلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن.. ويناقشان الأحداث في السودان

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت "واس" بأن الجانبين ناقشا خلال الاتصال، التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري وإنهاء العنف، وتهدئة التوترات، مع ضرورة حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.



كما تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق "واس".

في حين تتواصل لليوم الرابع على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان