انت الان تتابع خبر بغداد.. سائق "سيارة" يفقد سيطرته ويتسبب بوفاة صاحب دراجة هوائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "صاحب دراجة هوائية كان يسير على جانب طريق جسر الطابقين لقي حتفه، نتيجة حادث سير". وأضاف المصدر، أن "سائق مركبة هو من تسبب بوفاة صاحب الدراجة الهوائية نتيجة فقدانه السيطرة عليها نتيجة السرعة".

يشار إلى أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، تعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.