شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد سيطرة الجيش بالسودان.. ما لا تعرفه عن مطار مروري؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد إعلان القوات المسلحة السودانية فرض سيطرتها علي مطار مروري من جديد وجاء ذلك من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرية السوداني علي الفيسبوك.

من هنا نعرض إليكم كافة التفاصيل حول مطار مروري الدولي.

ما هو مطار مروري؟



هو مطـار مروي الدولي يعتبر من أكبر المشاريع التي صاحبت إنشاء سد مروي، يقع المطار في الولاية الشمالية شرق مدينة مروي على بعد كيلومترين من المطار القديم ويطل على طريق شريان الشمال الذي يربط مدينة مروي بجسم السد. ويعتبر من البنيات التحتية الهامة لسد مروي وهو من المطارات الحديثة في السودان.

ويعتبر ميناء جويًا يربط بين دول إفريقيا والخليج وأوروبا ويزود الطائرات بالوقود ويساهم في إنعاش السياحة بالسودان وقد صُمم على مواصفات هبوط وإقلاع الطائرات الضخمة.

بدأت الدراسات الأولية للمشروع سنة 1993م وتم تصميمه على أحدث نظم التكنولوجيا العالمية. ويبلغ طول مهبط الطائرات قرابة 4 كيلومترًا وعرضه 60 مترًا، والمساحة الكلية للمطار تبلغ 18 كيلو مترًا مربعًا بطول 6 كلم، وعرض 3 كلم.

حجم الأعمال



تنقسم إلى ثلاثة مراحل عمل: المرحلة الأولى: الأعمال الترابية والتسوير وأعمال الإسفلت وتقوم بها وحدة تعلية خزان الروصيرص بقيمة 385 مليون دينار. أعمال الحماية والمباني: شركة فاتر السعودية والتي تقوم بتشييد المباني والصالات وبرج المراقبة والمكاتب الإدارية، وتكتمل في مارس 2006م.

أعمال السفلتة والمدرج: تقوم بها شركة مارسين ونار التركية – وتقوم بتركيب المعدات الملاحية والإضاءة المدرجة ويتوقع اكتمال أعمال المدرج في نهاية عام 2005م.

مكونات المطار

مدرج المطار:



"صمم بمواصفات عالمية تسمح بهبوط جميع الطائرات وشيد بطول 3620 مترا وعرضها 60 مترا، صالات بمساحة 80 مترا ومكونة من طابقين وتشمل صالة رئيسية وصالة انتظار".

المباني:

وتشمل برج الشحن والتفريغ ومبنى المعدات الأرضية والدفاع المدني ومحطة الوقود ومبنى الأرصاد الجوية والجمارك وموقف العربات بالإضافة إلى المسجد والكافتيريا.

السور الداخلي:

وتبلغ مساحته عشر كيلومترات، بتكلفة اجمالية 75،390 دينار سوداني.

يصاحب إنشاء المطار تشييد طرق داخلية في مدينة مروي بطول 22 كلم.

أعمال التشجير:



وتشمل تشجير سور المطار بطول 10 كيلومترات بالإضافة إلى زراعة حدائق بين المباني وأمام المداخل الرئيسية وتقوم بهذه الأعمال شركة العريفي.

تشرف على المطار دار كونسلت الحائزة على شهادة الجودة (الإيزو).

تمهيد الأرض لتشييد مدرج المطار جانب من مدرج المطار: مطار مروي الدولي الجديد أحد المشروعات التي تقوم بها وحدة تنفيذ السدود في الولاية الشمالية كبنية أساسية ومشروع مصاحب لقيام مشروع سد مروي، وبالمطار عشرة مباني مختلفة النشاطات تفصيلها كالآتي:

برج المراقبة

مستودع الجمارك.

الصالة الرئاسية الصالة الرئيسية.

المسجد.

الكافتريا.

الإدارة الهندسية.

الإدارة العامة.

الدفاع المدني.