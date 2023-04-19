شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر جهود الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع في السودان؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع زيادة الصراع في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسعي مصر والدول العربية والإفريقية والدولية وقف إطلاق النار الفوري، لذلك نرصد جهود مصر خلال الساعات القليلة الماضية من اجل وقف إطلاق النار الفوري.

مصر واليونان

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم 18 أبريل الجاري من وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس" تناول تطورات الوضع في السودان وأهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن في السودان، وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، كما اتفق الجانبان على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي، وضرورة عدم تدخل أية أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد في تصريحاته، بأن "شكري" و"ديندياس" أكدا على أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة في إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها والبناء على نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى أثينا مطلع الشهر الجاري، فضلًا عن مواصلة التشاور السياسي حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

مصر وفرنسا

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا مساء اليوم الإثنين ١٧ أبريل الجاري من كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا للتشاور وتبادل التقييم بشأن التطورات الجارية فى السودان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيرة خارجية فرنسا اعربت خلال الاتصال عن قلق بلادها العميق نتيجة المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها المتفاقم على أرواح وسلامة المدنيين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في أقرب وقت وحل الخلافات بين أطراف النزاع من خلال المفاوضات، بما يحقن دماء الشعب السوداني، ويعيد البلاد للمسار السياسي السلمي.

كما تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في هذا النزاع بصورة تفاقم من حدته، وبما يسهم في استعادة السودان لأمنه واستقراره في أقرب وقت.

هذا، وقد حرص سامح شكرى، وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمى، على إحاطة نظيرته الفرنسية بالجهود التي تبذلها مصر من اجل وقف النزاع الجارى، بما فى ذلك نتائج وتوصيات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير.

مصر والسعودية



أجرى سامح شكري وزير الخارجية إتصالًا هاتفيًا يوم الإثنين ١٧ أبريل الجاري مع وزير خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان.

وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

وقد أكد الوزير شكري خلال الاتصال على ان الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى إلى وقف فوري لإطلاق النار يسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته. وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.



مصر وجيبوتي وجنوب السودان



أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالين هاتفيين اليوم الإثنين ١٧ أبريل الجاري مع محمود علي يوسف وزير خارجية جمهورية جيبوتي ودينج داو القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان بشأن تطورات الأزمة الراهنة في السودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذين الاتصالين في إطار عضوية البلدين في الوفد الرئاسي المقرر إيفاده للسودان من قبل منظمة "إيجاد" للوساطة، بالإضافة إلى إعلان الرئيسين المصري والجنوب سوداني عن استعداد البلدين للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن الوزير سامح شكري أكد على أهمية التعامل مع النزاع الجاري باعتباره شأنًا داخليًا مع النأي عن التدخل فيه بصورة تفاقم من حدة النزاع، وهو ما أمن عليه المسئولان الجيبوتي والجنوب سوداني.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدد خلال الاتصالين أيضًا على ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها، وضرورة التركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، مبرزًا الجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية في هذا الشأن ومنذ عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة ١٦ أبريل الجاري.