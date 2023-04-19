ولي العهد يجتمع مع الرئيس الفلسطيني

اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



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