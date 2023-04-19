نهب المحلات في اشتباكات السودان (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور قيل إنها لمحلات تم نهبها في السودان، خلال الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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ونشر حساب "SUDAN NEWS"، وهو منصة تهتم بأخبار السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية من كافة المصادر، مقطع فيديو قالت إنه يوثق تعرض متجر " مجمع الخليج" للنهب، وصور تظهر "تعرض بنك النيل فرع بحري

اشتباكات عنيفة

إلى عمليات نهب".

ويشهد السودان منذ نحو 4 أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.