شكرا لقرائتكم خبر رئيس الإمارات يدعو إلى وقف التصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرض رئيس الإمارات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص الأزمة في جمهورية السودان، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) .
من جانبه، عبر ميشال عن تقديره لسياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات يدعو إلى وقف التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.