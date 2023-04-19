الاعتداء على ممثل الاتحاد الأوروبي بالخرطوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أحد ضحايا العنف في السودان، بعدما تعرض للاعتداء في مقر إقامته بالخرطوم.

ولم يقدم السفير تفاصيل عن طبيعة الهجوم أو مرتكبيه، ولم يوضح ما إذا كان تعرض للأذى، على الرغم من أن مصادر دبلوماسية في بروكسل قالت «إن أوهارا بخير ولم يصب بأذى».

ويمثل الاتحاد الأوروبي في الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا الدبلوماسي الأيرلندي أيدان أوهارا.

وحث القادة الدوليون على وضع حد فوري لأيام من القتال الدموي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان والذي خلف ما يقرب من 200 قتيل ومئات الجرحى.

وقتل ما لا يقل عن 185 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 1800 في القتال في السودان، حسبما قال وسيط الأمم المتحدة فولكر بيرتس عبر الفيديو في نيويورك.

وتستمر الاشتباكات العنيفة على معظم الجسور حول المطار الدولي ومقر الجيش في الخرطوم وكذلك في منطقة دافور، بحسب بيرتس.

وتصاعد الصراع على السلطة الذي طال أمده بين الجيش تحت قيادة الحاكم عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع المنافسة لنائبه محمد حمدان دقلو خلال مطلع الأسبوع، وظلت اليد العليا في ساحة المعركة غير واضحة في ضوء الوضع المربك والتصريحات المتناقضة لطرفي النزاع.