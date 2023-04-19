شكرا لقرائتكم خبر السيسي: القوات المصرية الموجودة بالسودان هدفها التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن موقف مصر ثابت بشأن عدم التدخل في شؤون الدول، مشيرا إلى أن القوات المصرية الموجودة في السودان هدفها التدريب فقط وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر، لافتا إلى أن ما يجري في السودان شأن داخلي.

وشدد خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة، وفقا لما نقله موقع الهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

وحذر الرئيس المصري من عواقب التدخل في الشأن الداخلي للسودان، قائلا «إن ما يحدث حاليا في السودان هو شأن داخلي لا ينبغي أبدا التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج للوضع الراهن هناك»، وأضاف «إن مصر حريصة دائما من خلال سياساتها الخارجية على أن يكون موقفها متوازنا ومعتدلا مع قضايا المنطقة بأكملها».

وأكد استعداد مصر للقيام بدور الوساطة لاستعادة الهدوء بين الأطراف السودانية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلادـ ودعا الأطراف السودانية إلى التفاوض والجلوس إلى مائدة الحوار لحل الوضع الراهن في البلاد.

وأكد على إجراء اتصالات مكثفة لحماية سلامة وأمن القوات المصرية في السودان، متابعا أن هذه القوات تشارك فقط في التدريبات، ولا تدعم أي طرف في السودان.