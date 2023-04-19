العراق يدعو للتهدئة لحل الخلافات الإقليمية والدولية

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وأكد السوداني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات، بحسب بيان للحكومة العراقية.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات وجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية.
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