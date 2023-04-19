المملكة للأسد:حريصون على وحدة سوريا وعودتها للعرب

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمس، في إطار زيارته الرسمية للعاصمة دمشق.
ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيقة الأمن والاستقرار، فيما حمله الرئيس السوري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولحكومة وشعب المملكة المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرت مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق، وبحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كل تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.
وأكد وزير الخارجية للرئيس السوري أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.
ثوابت المملكة تجاه سوريا
- الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها
- تحقيق تسوية شاملة للأزمة تنهي كل تداعياتها
- تحقيق مصالحة وطنية تحافظ على مصالح الأشقاء
- عودة سوريا لمحيطها العربي وممارسة دورها الطبيعي
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