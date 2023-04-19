غضب فلسطيني بعد الاعتداء على المصلين بالحرم الإبراهيمي

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وعدت هذه الإجراءات امتدادا لسياسة استعمارية، تهدف إلى فرض المزيد من التحكم والسيطرة على المقدسات، وفرص الوصول إليها، مطالبة بإجراءات دولية فاعلة لردع الاحتلال، وإجباره على وقف تغوله على الشعب الفلسطيني.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية، وأفادت وزارة الصحة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، وسط إطلاق نار كثيف على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بجروح، بينهم سيدة ومسعف، واستهداف سيارة إسعاف، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين بعد محاصرتها أحد المنازل.
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