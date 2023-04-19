شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي لنواب البرلمان: أنتم تكذبون على اللبنانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس على اتهام نائب برلماني للحكومة بأنها كذبت على اللبنانيين، بالقول «أنتم تكذبون على اللبنانيين والحكومة صادقة بوعدها بإجراء الانتخابات».

وتعهد بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بأسرع وقت، وقال في مداخلة له أثناء الجلسة التشريعية التي انعقدت بالمجلس النيابي «خلال الشهر الجاري كان هناك أكثر من عطلة رسمية ما أعاق إمكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية»، وأشار إلى أن مجلس الوزراء لديه حل ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 مايو المقبل بديلا عن السابع و27 بديلا عن يوم 14.

وأضاف «إن الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول إنها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود، الحكومة حاضرة خلافا لمزاعمهم».

وكان المجلس النيابي أقر خلال الجلسة التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحد أقصى، وقال رئيس تكتل «لبنان القوي» النيابي جبران باسيل، الذي شارك مع كتلته في الجلسة التشريعية في تصريح بعد انتهاء الجلسة «حضرنا جلسة مجلس النواب من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في البلديات والمخاتير».

وعقد البرلمان جلسة نيابية أمس برئاسة مجلس النواب نبيه بري، بعد تأمين نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائبا، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي.

ولم يشارك في الجلسة نواب تكتل «الجمهورية القوية» التابع لحزب «للقوات اللبنانية»، وكذلك نواب حزب «الكتائب اللبنانية»، والنواب التغييريين، وأكدوا أنهم سوف يقدمون الطعون في القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها.