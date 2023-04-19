الأمم المتحدة: فرصة تاريخية لإنهاء الصراع باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبرغ أن اليمنيين أمامهم فرصة تاريخية، تعد الأكبر منذ 8 سنوات لإحراز تقدم نحو إنهاء الصراع.

وحذر من أن «دفة الأمور قد تتحول إذا لم يتخذ الطرفان خطوات أكثر جرأة نحو السلام»، وأضاف «أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن أي اتفاق جديد في اليمن يجب أن يكون خطوة واضحة نحو عملية سياسية يقودها اليمنيون، وأن هناك حاجة لوقف إطلاق النار على يد يمنيين».

وأشار إلى أن عمليات الإفراج عن نحو 900 من المحتجزين جددت آمال العديد من اليمنيين في إمكانية إطلاق سراح أقاربهم قريبا».

وأوضح المبعوث الأممي أنه واصل العمل مع الأطراف «لتحديد الخطوات التالية نحو وقف دائم لإطلاق النار وإعادة تنشيط العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بشأن التدابير التي يمكن أن تخفف من الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد»، غير أنه عبر عن قلقه بشأن العمليات العسكرية الأخيرة في مأرب وشبوة وتعز وغيرها من المحافظات، داعيا الأطراف إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس».

وأعربت الحكومة اليمنية، عن أملها أن تمثل عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة والميليشيات الحوثية، مدخلا لإغلاق هذا الملف الإنساني والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل في ربوع البلاد.

وجددت الحكومة في بيان صادر عنها أمس، ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي، الترحيب باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين بين الجانبين الحكومي وميليشيات الحوثي، التي جرت على مدى ثلاثة أيام برعاية مشتركة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أبهجت مئات العائلات اليمنية برؤية أبناءها بعد سنوات من الغياب.

وأكدت على ضرورة التزام الميلشييات الحوثية من تمكين الوصول إلى كافة المعتقلين والمخفيين، والمختطفين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وإطلاق سراحهم وفقا لقاعدة «الكل مقابل الكل» دون قيد أو شرط وبما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بموجب اتفاق ستوكهولم، وكذا أهمية أن تظل قضية المحتجزين والمعتقلين ضمن قائمة أولويات الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومجلس الأمن.

وقال السفير السعدي « تثمن الحكومة عاليا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، الرامي لإغلاق هذا الملف الإنساني، ولمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل». من جانب آخر أعلنت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 16 ألف أسرة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليمن مؤخرا مع قدوم موسم الأمطار الذي بدأ في منتصف مارس الماضي، وذلك في 3 محافظات، خاصة مأرب الأكثر تضررا.

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