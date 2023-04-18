انت الان تتابع خبر أنباء عن "هروب" رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من التوقيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك انباءً تفيد بهروب سعد كمبش من مركز شرطة داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وتمكنت القوات الامنية، في شهر آذار الماضي، من اعتقال كمبش، على خلفية ملفات فساد واتهامات قضائية.