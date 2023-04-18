آخر موعد للتقديم على وظائف الخدمات الطبية بوزارة الدفاع عبر أبشر للتوظيف

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، أن التقديم على الخدمات الطبية للنساء يتم بشكل إلكتروني فقط وفق شروط ومعايير محددة.

وكانت الإدارة أن فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، انها فتحت باب التقديم على الخدمات الطبية على رتبة (عريف - جندي أول) للكادر النسائي من يوم السبت الموافق 24 رمضان 1444هـ، عبر منصة أبشر للتوظيف.

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معايير التقديم للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، على أن تستثني من نشأت مع والديها خارج السعودية لخدمة البلاد.

- لا تكون متزوجة من غير سعودي.

- أن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب ويفضل الحاصلة على المؤهل الأعلى.

- أن تكون حسنة السيرة والسمعة وغير محكوم عليها في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

- أن يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة وسارية أثناء التقديم.

- أن يكون التقدير الحاصلة عليه المتقدمة لشهادة

الدبلوم لا يقل عن جيد.- إذا كانت شهادة الدبلوم من خارج المملكة يتم تقديم شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.- أن تجتاز المتقدمة جميع الاختبارات المخصصة للقبول والكشف الطبي.- أن تكون المتقدمة حاصلة على بطاقة تسجيل مهني وكذا شهادة تصنيف للمؤهل الصحي، صادرة من الهيئة السعودية من التخصصات الصحية، وتكون سارية المفعول.- ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين في وظيفة خاضعة للنظام العسكري.وشددت على ضرورة الالتزام بتسجيل البيانات كاملة وصحيحة حتي لا يتم الاستبعاد في أي مرحلة من مراحل القبول حال وجود اختلاف.

وأعلنت الإدارة ان آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444هـ/ 20 ابريل 2023م.