واشنطن: ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا.

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وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال كيربي في حديث لقناة "سي إن إن": "نحن نعرف أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، ونريد أن نكون متأكدين من أننا نقدم لهم القدرات التي سيحتاجونها"، وفق روسيا اليوم .

يذكر أن الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 35 مليار دولار، وهي أكبر مزودي القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وجدير بالذكر أن واشنطن تحدثت في الفترة الأخيرة عن توقعاتها بأن تبدأ القوات الأوكرانية هجوما مضادا في وقت قريب. وتحدث عنه مسؤولون أوكرانيون أيضا دون ذكر أي مواعيد محددة.

وتشير الوثائق المسربة للبنتاغون إلى أن أوكرانيا تحضر عددا من الألوية لهذا الهجوم المضاد. ويرجح المراقبون أن تسريب الوثائق قد يكون أجل الهجوم المضاد، لكن كييف قالت إن تسريب الوثائق لم يؤثر على خططها العسكرية.