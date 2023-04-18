رمضانك إفريقي الموسم الثاني|الفاصوليا بأنواعها العديدة.. أساس المطبخ البوروندي في رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل شعب بوروندي بحلول شهر رمضان الكريم، بطقوس وطريقة خاصة، حيث يحتفلون بالروحانيات والعبادة وتقدم التهانى للأهل والأسر والاقارب باللغة السواحيلي بـ" مواكا مويما" رمضان كريم.

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في هذا الصدد أصدرت بوابة الوفد الإلكترونية علي العام الثاني علي التوالي، برنامج رمضانك إفريقي للتعرف علي طقوس رمضان في القارة السمراء.

معايشة أجرتها "بوابة الوفد الإلكترونية" مع أسرة من بوروندي بالقاهرة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والتعرف أكثر على طقوسهم اليومية، وذلك عبر برنامج "رمضانك إفريقي" الموسم الثاني المذاع على الوفد لايف.

رمضانك إفريقي الموسم الثاني

في بداية قال ندا إيزي حسين، إن عندما يهل شهر رمضان الكريم يستعدون من تجهيز المساجد والساحات، فيما يطوف الشباب والأطفال في الشوارع يغنون وينشدون ويحتفلون بقدوم الشهر الكريم.

وأضاف إيزي، خلال حديثه لـ"برنامج رمضانك إفريقي الموسم الثاني"، أن الرجال يستقبلون الشهر الكريم من خلال شراء مستلزمات والاحتياجات الاساسية مثل " المأكولات والمشروبات والملابس الخاصة بهم".

وأوضح أن خلال الشهر الكريم، الرجال والشباب موالأطفال يجلسون في المساجد والساحات لاداء الصلوات الخمسة والاستماع للدروس والحلقات الدينية التي تلقيها وفود من الأزهر والمشايخ، بينما السيدات بعضهم يجلسون في منازلهن ويعلمون أولادهن تفسير القرآن الكريم.

وتابع:" أننا نجلس في مصر منذ سنوات، لا يجدون اختلاف كبير بين البلدين، لانهم في الافطار يشربون موز والتمر والبرتقال، ويختلفون في مشروب الأوجي عبارة عن دقيق يغلي وعليه سكر، فضلًا عن مشروب الشاي الذي يعد أساسي علي طولة البوروندي.

واستطرد أن وجبة الإفطار لديهم، الفاصوليا بانواعها ويوجد بها ثلاث انواع، ويعد الوجبة الرئيسية علي مائدة الرمضانية في بوروندي، علاوة عن البطاطا ولوبيا، ويختلف

تحضيره عن المتواجد في مصر.

واستكمل خلال حديثه لـ"رمضانك إفريقي"، أن وجبة الفاصوليا يطلق عليها " موهوجو"، ويتناولها كافة البورنديين، مؤكدًا بأن خلال تواجدهم في مصر يتناولون الفاصوليا ويقومن بتحضيره بنفس الوجبة البوروندي.

وأشار إلي أن الرجال يفطرون في الساحات، بينما السيدات في المنازل، وتلك العادة كانت إزالية ولكن الآن الوضع اختلف في الدولة والجميع يجلوس في المنازل أو مع العائلات.

فوجبة السحور، قال إنه عبارة وجبة ثقيله خلاف الإفطر حيث يتسحرون، أرز ولحمه يطلق عليه "أوجالي"، قريبة من وجبة العصيدة، لافتًا إلي أن لا يوجد في الدولة مسحراتي ويعتمدون علي الآذان فقط، وانهم خلال العشر الآواخر يعتكفون في المساجد والسيدات في المنازل.

واختتم حديثه لـ"رمضانك إفريقي الثاني"، بأن العادات والطقوس الرمضانية في بوروندي لا يختلف عن رواندا، لذلك يعتبروا نفس العادات.

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انطلاق برنامج "رمضانك أفريقي" على الوفد لايف