انت الان تتابع خبر اعتبارا من يوم غد.. شرطة الديوانية تقرر منع سير الدراجات النارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة قررت خلال المؤتمر الأمني، في قيادة شرطة المحافظة والذي حضره محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا ميثم الشهد وقائد شرطة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وعدد كبير من ضباط الأجهزة الأمنية، منع سير الدراجات النارية في المحافظة اعتبار من يوم غدا الأربعاء المصادف ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣ الساعة السابعة مساء".



وأضافت، ان " قرار المنع سيستمر طيلة ايام عيد الفطر المبارك ".

