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لشهر نيسان فقط.. الرافدين يوجه بإيقاف استقطاع اقساط سلف هذه الفئات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "عملاً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، قرر مصرف الرافدين ايقاف استقطاع اقساط سلف موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والعسكريين لشهر نيسان فقط".

ووجه المصرف فروعه، بحسيب البيان، بـ"ايقاف استقطاع القسط الشهري لسلف موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والعسكريين لشهر نيسان ٢٠٢٣ وذلك استنادا الى توجيهات الحكومة والبنك المركزي العراقي لمناسبة عيد الفطر المبارك ".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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