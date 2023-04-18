انت الان تتابع خبر لشهر نيسان فقط.. الرافدين يوجه بإيقاف استقطاع اقساط سلف هذه الفئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "عملاً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، قرر مصرف الرافدين ايقاف استقطاع اقساط سلف موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والعسكريين لشهر نيسان فقط".

ووجه المصرف فروعه، بحسيب البيان، بـ"ايقاف استقطاع القسط الشهري لسلف موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والعسكريين لشهر نيسان ٢٠٢٣ وذلك استنادا الى توجيهات الحكومة والبنك المركزي العراقي لمناسبة عيد الفطر المبارك ".

