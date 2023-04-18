شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طاقة النواب: الموقف المصرى يهدف لعودة الاستقرار بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي شدد فيها على ثوابت السياسة المصرية الراسخة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وأن ما يحدث في السودان وهو شأن داخلي.

وقال "عوض الله"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي اتسمت بالوضوح والشفافية على أهمية الحوار والحل السياسي مع استعداد مصر للمساهمة في استعادة استقرار السودان والتواصل مع كافة الأطراف.

ولفت رئيس طاقة النواب إلي عمق العلاقات المصرية ـ السودانية و حرص مصر الدائم على استقرار دولة السودان والتعاون الدائم والمستمر مع السودان في كافة المجالات مشيداً بتأكيد الرئيس أن القوات المصرية متواجدة في السودان، بهدف التدريبات فقط، وأن القوات المصرية بالسودان لا تدعم طرفا على حساب آخر.

وشدد "عوض الله" علي حرص مصر باستقرار وأمن السودان لأن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى حيث تمثل السودان العمق الاستراتيجي الجنوبى لمصر.

وأشاد "عوض الله" بدعوة مصر و الرئيس كافة الأطراف السودانية بضبط النفس لحقن الدماء، والاحتكام و الحلول التفاوضية و التحلي بالحكمة.