إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام مُخيم جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إصابة ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "جنين"، بشمال الضفة الغربية.

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وقالت الوزارة - في بيان مقتضب - إن ستة مواطنين وصلوا مستشفى جنين الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة "مستعربين" المخيم، فيما وصل مصابان في الأطراف أيضا، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وكان بين المصابين مُسنة تبلغ (68 عامًا)، أصيبت برصاصة في يدها، ومسعف أصيب

بشظايا.

واندلعت مواجهات عنيفة بين سكان المخيم وقوات الاحتلال التي اقتحمته ترافقها جرافتان عسكريتان، وانتشرت وحدات خاصة داخل عدد من المنازل وعلى أسطح العمارات، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات في أجواء مدينة جنين ومخيمها.