العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات في زيارة قصيرة

ياسر رشاد - القاهرة - توجه عاهل المملكة العربية الأردنية الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة قصيرة، تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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وفي وقت سابق، استقبل الشيخ محمد بن زايد نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني عقب وصوله إلى مطار البطين الإماراتي يوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023،

لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين، إذ استقبل رئيس دولة الإمارات نظيره في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي.

وحينها رحب الشيخ بن زايد بتواجد الملك الأردني داخل الأراضي الإماراتية، حيث تبادل معه أطيب الأمنيات بمناسبة العام الجديد، داعيا الله تعالى أن يجعله عام رخاء وازدهار في البلدين والمنطقة والعالم.