عبر خدمة "زكاتي".. تقديم 467 مليون ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت خدمة "زكاتي"، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، عقب إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الزكوات الواردة عبر خدمة "زكاتي" منذ إطلاقها تجاوزت حتى الآن 467 مليون ريال.

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موقع خدمة زكاتي

ووفق وكالة النباء السعودية "واس"، فقد استفاد من تلك المبالغ مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بمختلف فئاتهم، موضحة أنه يتم توجيه الأموال بشكل مباشر للفئات المختارة من خلال تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).

مزايا خدمة زكاتي



وأشارت الهيئة إلى أن خدمة "زكاتي" متاحة باستمرار، بمزايا عديدة منها:

- يستطيع الأفراد حساب وإخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة.

- استخدام الطرق السابقة يضمن أمانة وسرعة ومرونة

لتنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة.

- إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، التي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.

- توفر خدمة زكاتي المتاحة للأفراد "اختياريًا":

. إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، "الأموال، والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات، وغيرها"، مع خاصية إصدار فاتورة للعملية.

. توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.

. حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة "زكاتي" بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

وأكدت الهيئة أن خدمة زكاتي يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.