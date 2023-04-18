"الدعم السريع" تنشر فيديو لإحراق مروحيات تابعة لجيش السودان

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد السودان، اليوم الثلاثاء ولليوم الرابع على التوالي، معارك عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وفي آخر التطورات، أعلنت قوات الدعم السريع أنها أحرقت عددًا من المروحيات للجيش في قاعدة النجومي جنوب الخرطوم.

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ونشرت "الدعم السريع" مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك ويظهر فيه أحد عناصرها يقول فيه إنهم أحرقوا يوم الإثنين عدة مروحيات في قاعدة النجومي العسكرية، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

إلى هذا، تتواصل لليوم الرابع على التوالي الاشتباكات في الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قبيل الدخول في هدنة مرتقبة أعلن عنها الطرفان مساء اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد القتلى بين المدنيين إلى 144، وسط محاصرة مئات الطلاب في جامعة الخرطوم، فضلا عن عشرات المرضى في المستشفيات.

يذكر أن تلك الاشتباكات الدامية

كانت انطلقت أواخر الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

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